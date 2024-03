"Bock auf Handball" Ãœberraschungsbox

Du hast maximal Bock auf Handball? Dann sichere Dir jetzt die "Bock auf Handball" Überraschungsbox im Wert von mindestens 80€ für nur 29,99€.

Du bekommst garantiert unsere Ausgabe 14/2024 und kannst dich somit über spannende Geschichten aus dem Handball freuen. Und der Rest? Na das ist doch die Überraschung! Neben Magazinen erwarten Dich einige coole Handball-Produkte für Jung und Alt. So kannst Du die Box für dich kaufen oder aber auch - egal ob ganz oder in Teilen - an Freunde oder Familie weiterverschenken, die genauso Bock auf Handball haben wie du.

Da bleibt nur noch eins als Handball-Fan: einfach zugreifen so lange der Vorrat reicht.

Jedes Paket ist individuell zusammengestellt und vom Umtausch ausgeschlossen.